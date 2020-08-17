Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM Сенаторы от Ростовской области — член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лакунин и первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова — отчитались о доходах за 2019 год, передаёт ИА REGNUM.

Согласно декларации, которую подал Лакунин, за минувший год он заработал 33 млн 968 тыс. 946,54 рубля. Ещё 1 млн 707 тыс. 235,87 рубля в копилку семейного бюджета принесла его супруга, 13,62 рубля — несовершеннолетний ребёнок. В собственности у сенатора две квартиры 101,3 и 73,3 кв. метра (они находятся в пользовании супруги и ребёнка), гараж 23 кв. метра. Супруга сенатора владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство площадью 900 кв. метров, жилым домом площадью 429 кв. метров и долей в квартире, а также автомобилем Land Rover Range Rover Evoque.

Ирина Рукавишникова задекларировала доход в размере 6 млн 79 тыс. 694,63 рубля. Её заработок сократился втрое. Для сравнения: в 2018 году сенатор указала доход в 19,4 млн рублей. Сенатор владеет земельным участком площадью 1 тыс. 783 кв. метра, жилым домом (739,6 кв. метра), двумя нежилыми помещениями и двумя квартирами. Личного автомобиля у Рукавишниковой нет.

ИА REGNUM напоминает, что доход губернатора Ростовской области Василия Голубева за 2019 год составил 8 млн 55 тыс. 570,55 рубля, его супруги — 57 млн 676 тыс. 228 рублей.

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