Москва, , 15:22 — REGNUM В июле в России резко возросла личная инфляция жителей страны. Такие выводы сделали аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

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Так, рассчитанный холдингом показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, представленных Росстатом, более чем в 4,5 раза. По данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35% против 1,66% согласно расчётам «Ромира».

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«В июле 2020 разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата принимает рекордное значение, — говорится в отчёте. — В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции».

Эксперты объясняют, что динамика индекса дефлятора — статистического индекса «Ромира» — объясняется в первую очередь тем, что в июле 2020 активно растут цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составил рост цен на услуги ЖКХ, на 1,24% повысились цены на товары, на 0,84% — на бензин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, в России в июле 2020 года годовая инфляция увеличилась на 0,16 п. п — до 3,37%. При этом текущая инфляция замедлилась. По данным регулятора, рост произошёл «за счёт эффектов низкой базы цен на продовольствие и услуги ЖКХ».