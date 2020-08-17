Москва, , 15:23 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) по итогам первых семи месяцев 2020 года возглавил кроссовер Hyundai Creta. Об этом 17 августа сообщает агентство «Автостат».

Hyundai Creta (сс) RL GNZLZ

За отчетный период российские покупатели приобрели в количестве 39 тыс. экземпляров Hyundai Creta. Второе место среди популярных автомобилей сегмента SUV заняла японская модель Toyota RAV4. За период с января по июль 2020 года в России было продано 19 тыс. кроссоверов японской марки.

Тройку лидеров модельного рейтинга замыкает Volkswagen Tiguan — 17,4 тыс. единиц проданных авто. На четвёртом и пятом местах списка разместились соответственно Renault Duster (15,4 тыс. шт.) и KIA Sportage (15 тыс. шт.).

Также в этот рейтинг вошли: Nissan Qashqai (12,8 тыс. ед.), Mazda CX-5 (11,4 тыс. ед.), Lada 4×4 (11,4 тыс. ед.), Nissan X-Trail (10,9 тыс. ед.) и Renault Kaptur (10,6 тыс. ед.).

Напомним, кроссоверы и внедорожники занимают занимает около половины российского авторынка.

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