Ново-Огарево, Московская область, , 15:05 — REGNUM В Пермском крае в празднование 300-летия Перми планируется инвестировать 140 млрд рублей. К юбилею в городе произойдут масштабные изменения. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину 17 августа врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

В краевой столице проходит реконструкция основных улиц, общественных пространств, парков, учреждений культуры, медицины, дорожной инфраструктуры.

Напомним, Пермь отметит 300 лет в 2023 году. Ранее президент подписан Указ о праздновании 300‑летия Перми.

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