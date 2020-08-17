Москва, , 14:59 — REGNUM Около трети жителей России (29%) заявили, что у них или у членов их семьи произошли сокращения сотрудников на работе. Таковы данные опроса «Левада-центра».

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Ждут сокращения или увольнения в ближайшие недели 2% опрошенных, в течение ближайших месяцев — 14% работающих.

При этом почти половины граждан (46%) думают, что в ближайшее время этого не случится. Затруднились дать ответ 9%.

Опрос проведен 24−25 июля 2020 года. Опрошены 1617 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.

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