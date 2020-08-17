Салехард, , 14:54 — REGNUM Для жителей Ямала билеты на авиаперелёты по некоторым маршрутам станут более доступными в цене. Расширена география внутренних авиарейсов, субсидируемых за счёт федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.

Изменения в постановление Правительства от 25 декабря 2013 года №1242 позволят снизить стоимость перелётов из Нового Уренгоя в Саратов, Воронеж, Махачкалу, Минеральные Воды, Оренбург, Нижний Новгород, Белгород, Томск и Сочи. Из Ноябрьска и Салехарда — в Симферополь.

В целом на субсидирование 138 маршрутов из федерального бюджета выделены три миллиарда рублей. Приоритетное право на субсидии имеют авиакомпании, которые используют современные российские самолеты. Федеральные субсидии позволяют снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря субсидиям услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек.