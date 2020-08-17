Бишкек, , 14:49 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 августа, подписал закон «О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам».

Отмечается, что этот закон принят для поддержки налогоплательщиков в условиях пандемии коронавирусной инфекции, и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Налогоплательщиков освободят от уплаты пени и штрафов, начисленных до 1 июля 2020 года, в объеме 100% — при полном погашении основной задолженности по налогам и страховым взносам в срок до 1 июля 2021 года. Или же в размере 50% — при полном погашении основной задолженности в срок до 31 декабря 2021 года.