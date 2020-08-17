Москва, , 14:49 — REGNUM По итогам июля 2020 года наибольший оборот с продаж на авторынке новых кроссоверов в РФ был у Hyundai Creta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За месяц Creta купили 8125 автолюбителей на сумму 9,8 млрд рублей. На втором месте японская Toyota RAV4. Их дилерам удалось реализовать в количестве 3285 единиц. За это количество было выручено 7,2 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает Kia Sportage. Это авто в июле нынешнего года приобрели 4007 покупателей. Здесь выручка составила 6,7 млрд рублей.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Volkswagen Tiguan (3137 ед.; 6,1 млрд рублей) и Mazda CX-5 (2285 ед.; 4,44 млрд рублей).

Напомним, в общей сложности в прошлом месяце оборот на рынке новых кроссоверов составил 145,7 млрд рублей, а за первые семь месяцев текущего года этот показатель достиг 754 млрд рублей.

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