Москва, 17 августа 2020, 14:47 — REGNUM Рынок розничной торговли в России надо восстанавливать и развивать, прежде всего повышением зарплат бюджетникам, отказом от прямого вмешательства государства в бизнес, заморозкой изменений в условиях ведения бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новость о предстоящем падении российского рынка розничной торговли.
Как подчеркнул экономист, следует субсидировать создание производств товаров народного потребления, решить проблему трудоустройства безработных за счет развития и финансирования из бюджета инфраструктурных проектов и ужесточения правил приема на работу нерезидентов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Чеглова, со стороны правительства России пока не проглядывает намерений поддержать потребительский спрос вливаниями денег.
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