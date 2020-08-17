Москва, , 14:47 — REGNUM Рынок розничной торговли в России надо восстанавливать и развивать, прежде всего повышением зарплат бюджетникам, отказом от прямого вмешательства государства в бизнес, заморозкой изменений в условиях ведения бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новость о предстоящем падении российского рынка розничной торговли.

«Ритейл жил, жив и будет жить. Просто кто-то уйдет, разорится, его место займут более крупные, с большими финансовыми и административными ресурсами. Но этот процесс надо сдерживать, пора начать регулировать сферу арендных платежей, разрабатывать законодательную базу для защиты франчайзи, — сказал Чеглов. — Субсидировать объединение малых предприятий в ритейле, субсидировать создание ими своей закупочно-распределительной инфраструктуры. И сохранить хотя бы имеющиеся льготы в налогообложении для малых предприятий в торговле».

Как подчеркнул экономист, следует субсидировать создание производств товаров народного потребления, решить проблему трудоустройства безработных за счет развития и финансирования из бюджета инфраструктурных проектов и ужесточения правил приема на работу нерезидентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Чеглова, со стороны правительства России пока не проглядывает намерений поддержать потребительский спрос вливаниями денег.

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