Сеул, , 14:43 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ю Мён Хи вошла в тройку наиболее сильных кандидатов на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится на сайте германского фонда Bertelsmann.

Согласно опубликованным данным, большинству требований для кандидата на должность генерального директора ВТО соответствуют министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи, бывший министр иностранных дел Кении Амина Мохаммед и экс-глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский.

Отмечается, что конкурентоспособность кандидатов на данный пост оценивалась в ходе онлайн-опроса, проведенного Институтом Европейского университета (EUI) среди 1092 человек (представителей стран — членов ВТО и экспертов).

Фонд Bertelsmann, основанный в 1977 году, представляет собой некоммерческую организацию, которая осуществляет благотворительные проекты и исследования в области политики, общества и бизнеса и пользуется большим международным влиянием.

Читайте ранее в этом сюжете: ВТО не помогло сдержать «китайскую угрозу» — Лайтхайзер