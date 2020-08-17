Москва, , 14:38 — REGNUM В России с 1 сентября 2020 года с $46,90 до $47,50 повысится экспортная пошлина темные нефтепродукты и масла, на светлые — с $14,00 до $14,20 за тонну, сообщили в Минфине РФ.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также до $14,20 вырастут пошлины на экспорт бензина и прямогонного (нафта) — с $25,7 до $26,10 за тонну. Не изменятся пошлины на сжиженный газ ($0), на чистые фракции (0$) и на кокс ($3,0) за тонну.

Отмечается, что рост пошлин на нефтепродукты произойдет для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета.

Как сообщало ИА REGNUM, экспортная пошлина на нефть в России с 1 февраля повысится на $1,3 и составила $78,5 за тонну.

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