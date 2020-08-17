Москва, 17 августа 2020, 14:33 — REGNUM Со стороны правительства России пока не проглядывает намерений поддержать потребительский спрос вливаниями денег, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г .В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз, согласно которому рынок розничной торговли в РФ может упасть впервые за 20 лет.
Напомним, как ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Infoline, оборот ритейла в 2020 году может сократиться снизится на 0,7−2%, до 33,3−32,9 трлн рублей.