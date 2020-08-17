Москва, , 14:30 — REGNUM В июле 2020 года больше всего новых китайских автомобилей в России было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности в российской столице в прошлом месяце было куплено 532 автомобиля китайских брендов, что на 74% больше прошлогоднего уровня продаж.

На втором месте по количеству проданных «китайцев» разместилась Московская область. Здесь местные автолюбители приобрели 424 единиц китайских авто — на 61% больше, чем год назад. Тройку лидеров в региональном рейтинге замыкает Санкт-Петербург (305 ед.; +89%).

Второе и третье места заняли соответственно Краснодарский край (197 ед.; +87,6%) и Самарская область (176 ед.; +112%).

Далее идут: Челябинская область (140 ед.; +100%), Татария (135 ед.; +57%), Свердловская область (134 ед.; +86%), Ханты-Мансийский АО (129 ед.; +13%) и Ленинградская область (124 ед.; +143%).

Напомним, общий объём продаж китайских машин в России в июле нынешнего года вырос на 73%, до 4768 экземпляров.

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