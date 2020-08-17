Симферополь, , 14:21 — REGNUM Уборка урожая винограда началась в хозяйствах Республики Крым, сообщила 17 августа пресс-служба республиканского минсельхоза.

«На сегодня собрано около 300 тонн крымского винограда с 60 гектаров площади. Всего в этом году предстоит убрать почти 15 тысяч гектаров общей площади виноградников, из них около двух тысяч гектаров — столовые сорта, остальные — технические», — сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Рюмшин осмотрел мощности сельхозпредприятия ООО «Виноградная миля», занимающегося выращиванием столовых сортов винограда — он отметил, что на данный момент заложен 31 гектар столовых сортов винограда российского питомника Фанагория и испанского питомника Antonio Castello сортов «Кишмиш лучистый», «Рошфор», «Анюта», «Ливия», «Кардинал» по технологии калифорнийская беседка. При выходе на проектную мощность к 2026 году планируется получить 600 тонн винограда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году валовой сбор винограда в Крыму составил 99,6 тыс. тонн, урожайность — более 64 ц/га. Всего в регионе насчитывается 19,85 тыс. гектаров виноградников.