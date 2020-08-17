Москва, , 14:09 — REGNUM По итогам июля 2020 года самым продаваемым новым грузовиком иностранной компании в России стал Mercedes-Benz Actros. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Mercedes-Benz Actros в июле текущего года приобрели 230 покупателей, что на 25% меньше, чем год назад.

На втором месте по популярности среди иностранных грузовиков DAF XF — 188 проданных экземпляров — на 2% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Scania R с результатом 119 проданных машин. Здесь наблюдается рост на 24%.

Четвертое и пятое места в модельном рейтинге занимают соответственно грузовик Hyundai Mighty (113 ед.; +38%) и MAN TGX (107 ед.; — 46%).

Напомним, всего в июле текущего года в РФ было продано 6273 экземпляра новых грузовых авто, что на 1,8% меньше, чем в июле прошлого года.

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