Киев, , 14:04 — REGNUM Реальный уровень безработицы на Украине сегодня составляет 14,7−14,8%, что в количественных показателях означает 2,7−2,8 млн человек.

Об этом пишет 17 августа УНИАН, ссылаясь на соответствующий экспертный опрос.

Более того, в свете нынешней ситуации с коронавирусом в стране эксперты полагают, что осенью ситуация только ухудшится.

«С ухудшением карантинных условий и с увеличением количества инфицированных ситуация будет только ухудшаться. Будет уменьшаться количество рабочих мест, количество работников будет сокращаться — это повлияет на рынок труда негативно», — заявил эксперт Геннадий Якубов, предположив, что к концу года количество безработных на Украине достигнет 3 млн человек.

С ним согласна руководитель Экспертно-аналитического центра Юлия Дрожжина, которая заявила, что если осенью, как обещают власти, начнется новая волна карантина, она может сильно ударить по бизнесу и, соответственно, по рынку труда.

ИА REGNUM напоминает, что официальные данные по безработице существенно расходятся с подсчетами экспертов и неправительственных организаций. Так, на начало августа в правительстве сообщали, что официальный статус безработного имеют 502 тыс. украинцев, причем подчеркивали, что статус безработного каждый месяц получают все меньше людей.