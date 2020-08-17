Москва, , 13:53 — REGNUM Естественно, что по мере ужесточения мер контроля над ввозом санкционной продукции в Россию более изощренными становятся действия контрабандистов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Нью Рига Финанс Клаб Александр Зюриков.

«В первые годы после введения российских контрсанкций основным каналом поставки нелелегальной продукции в Россию стала Белоруссия — это обусловлено было и логистическим удобством и тем, что контроль на российско-белорусской границе был чисто символическим.

В последние годы контролирующим органам удалось существенно сузить этот канал, поэтому импортёры начали изобретать более сложные маршруты.

Сейчас, в свете событий в Белоруссии, не очень понятно, как будет развиваться ситуация дальше — в случае смены власти в стране с одной стороны, возможно увеличение проницаемости белорусских границ.

С другой стороны, если отношения между странами ухудшатся и Белоруссия выйдет из Таможенного союза, важность альтернативных маршрутов может существенно возрасти.

Предложения об ужесточении контроля над ввозом контрабанды должны подготовить Россию к любому развитию событий.

Кроме того, в свете общего падения потребительского спроса в мире эти меры позволят лучше защитить интересы отечественных производителей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в России необходимо усилить меры борьбы с незаконным ввозом санкицонных продуктов питания.

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