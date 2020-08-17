Сеул, , 13:56 — REGNUM В первой половине 2020 года южнокорейская компания Samsung Electronics инвестировала в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 10 трлн вон (~$8,4 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в первом полугодии компания инвестировала в НИОКР 10,58 трлн вон (~$8,9 млрд), что является рекордным показателем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель увеличился на 500 млрд вон (~$421 млн).

Известно, что инвестиции в производственные мощности составили 17,1 трлн вон (~$14,4 млрд), а число сотрудников компании — 106 074 человека (по состоянию на июнь), что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.