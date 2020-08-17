Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Экономика Грузии оживает, несмотря на множество трудностей. Об этом, как передает сообщает «Рустави 2», сообщила 17 августа министр экономики Грузии Натия Турнава, комментируя сохранение рейтинговым агентством Fitch долгосрочного рейтинга страны на уровне «BB» с негативным прогнозом.

«Проблем много, но экономика Грузии постепенно возрождается. Благодаря многим факторам, включая эффективные антипандемические меры, она сможет очень быстро восстановиться», — заявила журналистам Турнава.

Она также отметила, что решение агентства не понижать рейтинг Грузии должно положительно сказаться на экономике государства.

Стоит отметить, что, по прогнозу Fitch, постепенное восстановление экономики Грузии начнется не раньше 2021 года, но в 2022 году экономические показатели еще не достигнут результатов 2019 года. По мнению экспертов, это связано с большой зависимостью экономики страны от туристического сектора, который в период пандемии находится в упадке.

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