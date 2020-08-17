Ташкент, , 13:42 — REGNUM Объем продажи иностранной валюты физическими лицами в Узбекистане по итогам первой половины 2020 года составил $2,5 млрд, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

За отчетный период жители республики купили иностранную валюту на сумму $2 млрд, что втрое больше, чем впервой половине 2019 года. Таким образом, положительное сальдо составило $501 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем налоговых поступлений в бюджет Узбекистана составил 45,9 трлн сумов ($4,49 млрд), что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Читайте также: Налоговые поступления в Узбекистане за полгода выросли на 17,2%