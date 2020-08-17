Барнаул, , 13:33 — REGNUM Несмотря на то, что в Алтайском крае продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным анонсировать открытие бассейнов и начать подготовку к постепенному наполнению спортивных трибун. Как сообщает сегодня, 17 августа, официальный сайт алтайского правительства, уже в конце недели планируется рассмотреть возможность увеличения загрузки фитнес-центров с 25 до 50 процентов и, если позволит эпидситуация, возобновить профессиональные тренировки в спорткомплексе «Обь».

Губернатор Виктор Томенко призвал не ограничиваться работой в Барнауле. Также глава региона поручил совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность разрешить допуск зрителей на спортивные состязания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой, но количество тестов за последние сутки сократилось весьма значительно. Если месяц назад на Алтае делали более 4000 исследований на SARS-CoV-2, то за 16 августа провели всего 834 теста.