Тюмень, , 13:33 — REGNUM В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за первые шесть месяцев 2020 года выявлены 143 фальшивые банкноты. Об этом сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Общая сумма фальшивок — 629 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество подделок увеличилось на 40%. Причём в 2019 году фиксировалось снижение выявленных подделок — почти в два раза по сравнению с 2018 годом.

В 85% фальшивомонетчики подделывают пятитысячные банкноты, в 13% — тысячные купюры.

Обычно подделки сбывают в сетевых магазинах, торговых киосках, на автозаправках и других местах, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот.