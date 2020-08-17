Элиста, , 13:21 — REGNUM Сенаторы от Калмыкии, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Орлов, отчитались о доходах за 2019 год, передаёт ИА REGNUM.

Так, Алексей Майоров заработал 5 млн 697 тыс. 125 рублей. У него в собственности квартира площадью 41,4 кв. метра, машиноместо 16,2 кв. метра и автомобиль Porsche Cayenne. В пользовании Майорова находится дача 209,6 кв. метра.

Алексей Орлов за минувший год заработал 2 млн 184 тыс. 206,44 рубля. В его собственности находится квартира 53 кв. метра (½ доли принадлежит супруге), автомобили ГАЗ-21, Land Rover, Mercedes-Benz S 500 4MATIC, грузовая машина ИПВ 6832А7. В пользовании у Орлова земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 800 кв. метров, жилой дом площадью 380 кв. метров.

Супруга сенатора Орлова заработала за год почти 280,5 тыс. рублей. В её собственности находится автомобиль Infiniti FX35.