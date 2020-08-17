Москва, , 13:17 — REGNUM Страны ОПЕК+ в июле снизили уровень исполнения сделки по сокращению добычи нефти на 12% — до 95% против 107% в июне. Об этом 17 августа сообщил источник ТАСС в организации со ссылкой на итоги, подведённые техническим комитетом ОПЕК+.

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Так, страны альянса не выполнили соглашение на 0,5 млн баррелей в сутки, убрав с рынка 9,2 млн баррелей в сутки. Отмечается, что аутсайдером в соглашении по-прежнему остается Габон, который в июле сократил добычу нефти всего на 3% от плана.

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Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ в июне исполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%. При этом месяцем ранее сделка была выполнена только на 87%.

Россия за первый месяц лета выполнила свои обязательства по сокращению объёмов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 99%.