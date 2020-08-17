Чита, , 13:12 — REGNUM Прокуратура Центрального района Читы по итогам проверок соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения добилась ремонта части дорог. Подробности сегодня, 17 августа, сообщила помощник прокурора Центрального района Читы Анастасия Шарафутдинова.

Установлено, что на 11 улицах Центрального района улично-дорожная сеть не соответствует нормативным требованиям: имеются ямы и выбоины, изношен бордюрный камень, частично разрушены тротуары, отсутствуют необходимые дорожные знаки и пешеходный светофор, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта не оборудованы необходимыми элементами, не выполнены мероприятия по обеспечению доступности элементов улично-дорожной сети для маломобильных групп населения.

После того, как суд удовлетворил исковые требования прокурора данные участки были приведены в нормативное состояние.