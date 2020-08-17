Москва, , 13:10 — REGNUM Рынок энергоносителей остается на достигнутых уровнях восьмой день кряду. Котировки нефти марки Brent снижаются на 0,7% до $44,40, сохраняя позиции в узком коридоре $44−45, неподалеку от постковидного максимума в $45,90. Подобное развитие событий оставляет возможным его обновление в ближайшие дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Буровая платформа в Северном море (сс) Erik Christensen

«Ключевой фактор, который мог нарушить настроения на мировых финансовых рынка и рынке энергоносителей, видеоконференция представителей США и Китая в отношении исполнения первой фазы торговой сделки не состоялась. Возможно, в Пекине попросили время для ускорения закупок американской сельхозпродукции на фоне крайне низкого уровня соответствия достигнутым прежде договоренностям.

Не нужна эскалация конфликта сейчас и США — обострение приведет к падению фондового рынка, что ослабит шансы Трампа на переизбрание, который, согласно последним опросам, и так отстает от конкурента-демократа Джо Байдена на 9 п. п. Иными словами, остается сложившийся статус-кво.

Рынки ждут сентябрьского заседания ФРС, на котором может быть объявлен официальный старт нового раунда программы количественного смягчения, а также введен контроль над кривой гособлигаций. Сигналы того, на что рассчитывать глобальным инвесторам, поступят в среду вечером с «минутками» с последнего заседания ФРС. В свою очередь разногласия по поводу принятия третьего пакета стимулов в Конгрессе нивелированы указами Трампа в одностороннем порядке.

Нет пока и внутренних драйверов на нефтяном рынке. 19 августа состоится очередная встреча мониторингового комитета ОПЕК+, где могут быть озвучены свежие цифры по нефтедобыче «штрафниками».

Ранее не соблюдавшие в полной степени договоренности по ограничению производства страны под давлением партнеров взяли на себя обязательства «исправиться» в течение июля-сентября. Тогда же, 19 августа, выйдет и свежий отчет от минэнерго США по изменениям запасов и добыче по итогам прошедшей недели.

По оценкам ведомства, в августе мировое потребление впервые с IV квартала 2019 года опередило мировую добычу. Это нивелирует снижение оценок спроса на нефть в этом году на 140 тыс. барр./сутки и на 100 тыс. барр./сутки в последних отчетах МЭА и ОПЕК», — считает эксперт.

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