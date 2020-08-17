Москва, , 13:08 — REGNUM Снижение цен на нефть влечет за собой хоть и плавную, но девальвацию рубля, и целый ряд российских отраслей уже сейчас находятся на грани рентабельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

«Целый ряд предприятий в области машиностроения, приборостроения, некоторые агропромышленные предприятия в ряде секторов находятся на грани рентабельности при курсе доллара в 72 рубля. То есть превышение над 72 рублями является критической отметкой для российской экономики, — сказал экономист. — Иными словами, все те ситуации, в которых доллар превышает отметку в 72 рубля, делают нерентабельным целый ряд важных для России отраслей, связанных с высокотехнологичным производством, которое завязано на импорт. И это наносит существенный урон нашей экономике. Погружает ее в еще большую отсталость. Катастрофа 1998 года нам пока не грозит, но отсталость будет накапливаться. И каждый шаг углубляет наше полупериферийное положение».

При этом, как подчеркнул экономист, события в Белоруссии показывают, что под вопросом стоит уже и полупериферийный статус РФ.

«Сфера нашего влияния постоянно сужается. И не исключен сценарий, когда российский капитал потеряет Белоруссию», — заявил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что в РФ можно не ждать пятикратного падения курса рубля.

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