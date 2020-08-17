Ставрополь, 17 августа 2020, 13:06 — REGNUM Виноградари Ставропольского края приступили к уборке урожая. Первыми начали выборочную уборку солнечной ягоды аграрии крупнейшего в России предприятия по выращиванию столового винограда — К (Ф)Х Ахмедханова в Петровском городском округе.
К ним присоединились виноградари Нефтекумского городского округа и владельцы личных (подсобных) хозяйств, сообщили 17 августа в пресс-службе министерства сельского хозяйства края. Урожай порадовал аграриев — только за первую неделю было собрано свыше шести тонн виноградной ягоды. Основной сбор начнется в конце августа. Его предстоит провести в 48 сельхозпредприятиях Ставрополья.
«Чтобы виноградарство уверенней развивалось, поддерживаем отрасль из бюджета. Субсидии направляются на закладку новых виноградников, на защиту от града, приобретение техники, выращивание посадочного материала и другие цели», — написал на своей странице в соцсети Instagram губернатор края Владимир Владимиров.