Москва, , 13:04 — REGNUM В РФ можно не ждать пятикратного падения курса рубля, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что РФ может снова пережить дефолт 1998 года.

«Накануне дефолта ЦБ РФ всячески удерживал рубль от девальвации. И он делал это до 1998 года. Потом резервы ЦБ кончились, и он просто уже не мог далее удерживать рубль от падения. Нечем было насыщать валютный рынок. Мы получили ситуацию, в которой резко обвалился курс рубля. Сейчас рубль если и пойдет вниз, то не с такой силой, — сказал Комолов. — Никакого пятикратного падения курса наблюдаться не будет. Дефицитный бюджет, который сейчас складывается, это временное явление, и резервов правительства достаточно для того, чтобы свести его к сбалансированному состоянию. Да и вся экономическая конъюнктура совершенно другая».

Поэтому, как подчеркнул Комолов, даже не надо пытаться проводить параллели с 1998 годом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков заявил, что основными причинами резкого падения объемов прибыли бизнеса в России следует считать коронавирусные ограничения, девальвацию рубля и снижение экспортного спроса на энергоносители.

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