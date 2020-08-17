Москва, 17 августа 2020, 13:04 — REGNUM В РФ можно не ждать пятикратного падения курса рубля, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что РФ может снова пережить дефолт 1998 года.
Поэтому, как подчеркнул Комолов, даже не надо пытаться проводить параллели с 1998 годом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков заявил, что основными причинами резкого падения объемов прибыли бизнеса в России следует считать коронавирусные ограничения, девальвацию рубля и снижение экспортного спроса на энергоносители.
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