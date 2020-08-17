Сретенск, Забайкальский край, , 13:04 — REGNUM Сретенский районный суд оставил без удовлетворения жалобу главы администрации городского поселения «Кокуйское» (Забайкальский край), организовавшего внеплановую проверку в отношении государственного учреждения здравоохранения «Сретенская центральная районная больница».

Как пояснила помощник прокурора Сретенского района Татьяна Перекрест, в апреле 2020 года глава администрации, выходя за пределы своих полномочий, самостоятельно провел внеплановую выездную проверку по обследованию канализационных сетей учреждения здравоохранения, после чего составил акт с предложением устранить выявленные нарушения. Вместе с тем проведение подобной проверки относится к полномочию органов Роспотребнадзора, которые в ходе собственной аналогичной проверки нарушений не выявили.

Прокуратура возбудила в отношении главы администрации дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которого мировой суд привлек его к административной ответственности. Решение суда вступило в законную силу.