Москва, , 13:03 — REGNUM В настоящее время нет никаких предпосылок к тому, чтобы в России повторилась ситуация 1998 года, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что РФ будто бы рискует снова пережить дефолт 1998 года.

«На мой взгляд, нет совершенно никаких предпосылок к тому, чтобы повторилась ситуация 20-летней давности. Тогда состояние российской экономики было совершенно другим. Она деградировала в течение предыдущих семи лет. Это была катастрофа. Уничтожились производственные мощности. Гигантская безработица. И самое главное — кризис 1998 года, дефолт был следствием внедрения в российскую экономику модели ГКО, — сказал Комолов. — А это спекулятивные ценные бумаги, и их обращаемость в российской экономике приводила лишь к тому, что высокие доходности, которые платились по этим бумагам, заставляли собственников российских предприятий вкладывать в их покупку все свободные средства. Ничего не приносило такой доход, как сами ГКО. Никакие инвестиции делать было не нужно. Эта система разрасталась, вытягивая деньги из экономики. Сегодня ничего подобного мы не наблюдаем».

Как пояснил Комолов, заимствования через ОФЗ — это куда более респектабельный инструмент.

«И я не вижу в нем никакой спекулятивной природы. Внутренний и внешний долги РФ сравнительно невелики по сравнению с западным миром», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Жуковский заявил, что в России может произойти девальвация рубля.

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