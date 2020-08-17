Минск, , 13:00 — REGNUM Руководство сахарного завода в городе Жабинка в Белоруссии проводит совещание на фоне сообщений о забастовке на предприятии. Об этом 17 августа сообщили в приёмной директора завода.

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По словам представителя предприятии, которые приводит ТАСС, об итогах обсуждения будут объявлено в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе несколько раз появлялись сообщения о том, что на Жабинковском сахарном заводе рабочие начали забастовку. При этом руководства предприятия заявляло, что никаких протестных акций не было, завод работает в обычном режиме и продолжает подготовку к пуску для переработки сахарной свеклы урожая 2020 года.

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Напомним, ранее работники белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» выдвинули политические требования руководству. Так, в частности трудовой коллектив требуют освобождения «политзаключённых» и задержанных участников протестных акций, а также отставки действующего главы государства Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов.

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