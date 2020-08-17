Москва, , 12:59 — REGNUM Россия ввела жесткий и бесповоротный запрет на импорт продуктов питания из США и ЕС ровно шесть лет назад. Это был очень действенный удар в ответ на западные санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение Россельхознадзора.

«Считается, что западные партнеры ежемесячно теряют в объеме торговли с Россией $1,8 млрд. Эмбарго со стороны России пошло на пользу отечественному сельскому хозяйству.

Ежегодно в стране растет производство мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов. Россия стала лидером по производству и экспорту пшеницы, это важнейший показатель в сельскохозяйственном рейтинге любой страны мира.

Для соблюдения санкционного режима в адрес ЕС и США важно контролировать и отслеживать всю логистику перевозчиков. Именно транспортные компании манипулируют на рынке и зачастую превращают на бумаге международную поездку во внутреннюю.

Прозрачность грузовых перевозок в первую очередь важно наладить с ключевыми странами ЕАЭС: Белоруссией и Казахстаном.

Льготные условия для успешного внедрения инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, пищевой промышленности по-прежнему необходимы.

С 2018 года сектор растет приблизительно на 1%, в сложившихся условиях предпосылками уверенного роста отрасли стало бы повышение доходов населения и уверенное расширение на зарубежных рынках, в первую очередь в Китае», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России необходимо усилить меры борьбы с незаконным ввозом санкционных продуктов питания, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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