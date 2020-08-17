Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Работа топ-менеджера оказалась самой высокооплачиваемой на рынке труда Петербурга. Такими сведениями поделились аналитики.

Так, оклады топ-менеджмента в среднем составляют 76 тыс. рублей в месяц, утверждают в «HeadHunter Северо-Запад».

Следующими в писке оказались специалисты по добыче сырья с зарплатой примерно в 70 тыс. рублей.

Работники сферы IT и телекоммуникаций имеют среднюю зарплату в 65 тыс. рублей в Петербурге.

В области закупок, красоты, спорта в Петербурге в среднем получают по 53−55 тыс. рублей. На такую же зарплату могут рассчитывать юристы и производственные специалисты.

Сами сотрудники убеждены, что их труд оплачивается в недостаточном объеме: в резюме они указывают желаемую зарплату на 10−20 тыс. выше названной.

Напомним, год назад, в августе 2019 года глава Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил членам городского правительства о планах поднять среднюю зарплату в регионе до 100 тыс. рублей в ближайшие годы.

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