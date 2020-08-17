Сеул, , 13:15 — REGNUM В Южной Корее назвали крупнейшие компании страны, зафиксировавшие наибольшую прибыль в первой половине 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Infobigs.

Согласно опубликованным данным, список возглавила SK Group, зафиксировавшая чистую прибыль в размере 6,1 трлн вон (~$5,1 млрд). По сравнению с первой половиной прошлого года показатель вырос на 32,2%.

На втором месте расположилась компания Samsung Electronics с показателем 5,6 трлн вон (~$4,7 млрд), что на 18% ниже, чем в первом полугодии 2019 г. За ней следуют LG (3,05 трлн вон, ~$2,5 млрд), Hyundai Group (2,5 трлн вон, ~$2,1 млрд).

Отмечается, что компания Lotte, ранее фиксировавшая высокие показатели, зафиксировала убытки в размере 201,1 млрд вон (~$169,5 млн).