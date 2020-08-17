Киев, , 12:45 — REGNUM Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко дал понять, что не считает нормальным укрепление курса гривны, которое наблюдалось в стране весь прошлый год.

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 17 августа.

«Волатильность, безусловно, была… Гривна в прошлом году укрепилась с 28 до 23,5 грн/доллар, а в этом вернулась на фактически изначальный уровень, на котором она была… Однако вопрос приемлемой курсовой волатильности можно обсуждать. Говорить о том, что такая волатильность, как была с начала прошлого года, является нормальным для рынка нашей страны, было бы неправильно», — заявил Шевченко.

Глава регулятора подчеркнул, что «плавающий курс» всегда будет кого-то не устраивать.

«В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка — гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться. И в обоих случаях будут свои победители, и свои проигравшие», — заявил чиновник.

Шевченко отметил, что сейчас «сильно популярно говорить» о том, что президент Зеленский постаивл Нацбанку задачу держать определенный курс гривны, но это, по его словам, неправда.

«В общении с президентом не было никаких задач. Не было такого, что он поставил задачу, о чем сильно популярно говорить — курс. Национальный банк должен и будет проводить независимую политику в рамках того мандата, который дан ему законом», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада в июле назначила Кирилла Шевченко новым главой украинского нацбанка. Предыдущий глава регулятора Яков Смолий покинул свой пост из-за «систематического политического давления». При смене руководителя НБУ Зеленский публично заявил, что из-за высокого курса гривны в 2019 г. украинские предприятия«недополучили миллионы и закрылись». Также он заявил о желаемом курсе на уровне 30 грн за доллар, что многими экспертами и политиками было расценено как указание нацбанку.