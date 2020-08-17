Нальчик, , 12:42 — REGNUM В развитие сел Кабардино-Балкарии будет вложено в 2020 году свыше 250 млн рублей. На эти средства будут осуществлены проекты в сфере водо‑ и газоснабжения, сообщили 17 августа в министерстве сельского хозяйства республики.

В улучшение инфраструктуры сельских территорий также входят объекты дорожного строительства, на которые направят в 2020 году 35,6 млн рублей. Помимо этого, денежные средства намерены вложить в строительство канализационных очистных сооружений и уличного водоснабжения в городе Майском.

Так, в селах республики до конца года будет построено 4,3 км газопровода и 11,4 км водопровода, а также реконструировано 2,83 км дорог.

Все намеченные мероприятия будут проводиться в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».