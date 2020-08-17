Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Несколько шведских IT-компаний и так преуспели в последние годы, а за время пандемии коронавирусной инфекции они получили «дополнительный импульс» как с точки зрения новых пользователей и клиентов, так и роста капитализации. О том, какие компании в сфере цифровых технологий остались в выигрыше, 16 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Одной из успешных IT-компаний является разработчик компьютерных игр Embracer Group. За четыре года их рыночная капитализация выросла с 1 миллиарда до более чем 50 миллиардов шведских крон (€4,84 млрд).

Ошеломительные цифры показывают и другие шведские компании. Так, например, стоимость акций Stillfront Group с начала года этого года выросла на 142%, а рыночная капитализация оценивается в 30 миллиардов шведских крон (€2,91 млрд). За аналогичный период акции Paradox Interactive, чья рыночная капитализация составила около 25 миллиардов шведских крон (€2,43 млрд), выросли на 50%.