Москва, , 12:12 — REGNUM Клиенты Сбербанка теперь могут разместить доллары США только на один вид вклада. Его можно открыть на срок не менее шести месяцев.

Читайте также: Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

При этом принимать остальные долларовые вклады финансовая организация перестала, пишет «Прайм».

Добавим, что Сбербанк России в очередной раз снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях. Так, по вкладу «Сохраняй» максимальная доходность теперь составит 3,5% вместо 3,65%.

Также по теме: В Сбербанке резко выросло число вкладов граждан в валюте

Как сообщало ИА REGNUM, в Сбербанке в мае — июне количество вкладов физических лиц в валюте существенно возросло. Так, за два месяца жители России положили на счета валюту почти на $650 млн. По данным Frank RG, в мае приток валюты на счета и вклады от физлиц составил $381 млн, в июне — $261 млн. По данным Центробанка, в мае — около $700 млн.

Аналитики считают, что российские граждане несут валюту в Сбербанк, ожидая новую девальвацию в стране.