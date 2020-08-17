Нижний Новгород, , 12:12 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать новый сквер в Нижнем Новгороде, рядом с Мещерским озером, сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее на территории прилегающей к театру «Вера» и улице Пролетарской предполагалось развернуть жилищное строительство, однако по мнению Никитина озелененная зона отдыха будет уместнее.

«Не нужно рядом с озером больше строить жилье. Самым разумным шагом будет создание сквера. В Канавинском районе недостаточно озелененных территорий», — отметил губернатор.

«Территория у Мещерского озера стала одним из центральных объектов комплексного благоустройства при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Здесь было проведено масштабное благоустройство. Но сейчас в сети появляются жалобы на то, что развитие остановилось, а за тем, что уже было сделано, не следят должным образом … территория могла бы служить жителям», — считает глава региона.

Вокруг озера могут быть размещены спортивные объекты, в том числе беговая дорожка со специальным покрытием.