Нур-Султан, , 12:04 — REGNUM Около 4,7 тыс. предпринимателей в Казахстане получили отсрочку по кредитам до 1 октября 2020 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, сообщили 17 августа в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

По его словам, с 3 августа в республике введен упрощенный порядок рассмотрения и одобрения заявки на отсрочку для предпринимателей, которые приостановили свою работу в период карантина.

Абдрахманов добавил, что по состоянию на 10 августа банками Казахстана одобрено 6236 заявлений, в том числе 1542 — по вопросам рефинансирования и 4694 — по вопросам отсрочки платежей.

Напомним, 26 марта агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка приняло порядок отсрочки по кредитам населения и предпринимателей с 16 марта до 15 июня.