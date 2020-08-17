Иркутск, , 12:00 — REGNUM В Приангарье 4 182 предпринимателя подали заявку на получение субсидии для приобретения средств дезинфекции. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает оперативный штаб Иркутской области.

Напомним, субсидия предоставляется в 2020 году единоразово на безвозмездной основе и составляет 15 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей без наемных работников, 15 тыс. рублей и покрытие текущих затрат, зависящих от количества работников на предприятии в мае, — для предпринимателей с наемными работниками. Поддержку могут получить организации, чья деятельность предполагает тесный контакт персонала и клиентов.

В Иркутской области претендовать на поддержку могут 8012 предпринимателей, 149 социально ориентированных НКО, являющихся частными образовательными организациями, шесть социально ориентированных НКО, являющихся поставщиками социальных услуг, 14 объектов туристской деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и май в России были практически нерабочими, регионы ушли в самоизоляцию, многие предприятия прекратили работу. Вместе с тем, российские власти реализуют несколько пакетов мер поддержки граждан, бизнеса и экономики в целом.