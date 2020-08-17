Иркутск, , 11:53 — REGNUM Инфекционный модульный корпус Братской городской больницы №5 (Иркутская область) для пациентов с внебольничной пневмонией сдадут в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Как сообщает оперативный штаб региона, его безвозмездно возводит компания «Русал».

В инфекционном отделении оборудуют 30 коек. В диагностическом блоке установят компьютерный томограф. Сейчас подрядчик проводит отделочные и инженерно-технические работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 17 августа общее число выявленных носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 15 664 человека, причём 108 добавились только за последние сутки.

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