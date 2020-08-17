Сеул, , 11:48 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение объёмов экспорта автомобилей в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в июле 2020 года южнокорейские автопроизводители экспортировали 181 362 автомобиля, что на 11,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в апреле текущего года экспорт автомобилей из Южной Кореи сократился на 44,6%, в мае — на 57,5%, в июне — на 40,1%. В стоимостном выражении экспорт сократился на 4,2%, до $3,66 млрд. В апреле показатель сократился на 36,3%, в мае — на 54,1%, в июне — на 33,2%.

Между тем производство автомобилей в стране сократилось на 3,8%, до 345 711 единиц.

Продажи на внутреннем рынке увеличились на 8,9%, до 164 539 единиц, импорт автомобилей сократился на 0,7%, до 21 501 единицы. Экспорт автозапчастей также сократился на 27,7%, до $1,48 млрд.