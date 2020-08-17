Минск, , 11:43 — REGNUM Белорусский производитель удобрений «Беларуськалий» пока не останавливает производство, но работники компании выдвигают политические требования руководству. Об этом 17 августа заявил руководитель первичной профсоюзной организации «Беларуськалия» «Белхимпрофсоюза» Андрей Рыбак.

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«Идут переговоры с нанимателем, — сказал в беседе с ТАСС Рыбак. — Что будет дальше, будет видно по обстановке».

Он уточнил, что выдвигаемые трудовым коллективом требования носят политический характер. Так, в частности работники требуют освобождения «политзаключённых» и задержанных участников протестных акций, а также отставки действующего главы государства Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов.

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«Пока производство не остановлено», — добавил руководитель профсоюзной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа забастовку объявили работники Минского тракторного завода (МТЗ). Они покинули рабочие места и направились к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ), где в настоящее время находится президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что переговоры с руководством на фоне забастовок на крупных предприятиях Белоруссии проводят работники Белорусского автомобильного завода. В пресс-службе завода заявили, что «производство работает».

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