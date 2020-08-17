Москва, , 11:40 — REGNUM В случае переориентации Белоруссии на сближение с Западом некоторыми белорусскими предприятиями могут заинтересоваться иностранные инвесторы, которые попробуют превратить предприятия республики в свои сборочные цеха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«В Белоруссии могут быть размещены сборочные цеха иностранных компаний, — сказал Колганов. — Квалификация работников это позволяет. Промышленная база есть. Инфраструктура есть. Уровень коррупции не подскочит сразу до украинских стандартов. Плюс население достаточно дисциплинировано. Поэтому возможность инвестпроектов, связанных со сборочными производствами, вполне вероятна для белорусской экономики. Некоторыми белорусскими предприятиями могут заинтересоваться и некоторые очень серьезные инвесторы. Например, Белоруссия держит 20% мирового рынка большегрузных самосвалов. Пока еще держит».

И в эту нишу, как пояснил Колганов, могут прийти иностранные инвесторы для того, чтобы взять под контроль этот «кусок белорусской экономики».

«Они просто заменят белорусский бренд на свой, и будут продавать белорусскую продукцию, как свою», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что труд белорусских рабочих будет более востребован в России, нежели в странах Евросоюза.

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