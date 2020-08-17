Москва, 17 августа 2020, 11:40 — REGNUM В случае переориентации Белоруссии на сближение с Западом некоторыми белорусскими предприятиями могут заинтересоваться иностранные инвесторы, которые попробуют превратить предприятия республики в свои сборочные цеха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
И в эту нишу, как пояснил Колганов, могут прийти иностранные инвесторы для того, чтобы взять под контроль этот «кусок белорусской экономики».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что труд белорусских рабочих будет более востребован в России, нежели в странах Евросоюза.
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