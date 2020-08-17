Москва, , 11:34 — REGNUM Минивэн Pacifica американской компании Chrysler подорожал в России на 65 тыс. руб. или на 1,5% от прежней стоимости. Об этом 17 августа сообщается на сайте «Цена Авто».

Единственная версия минивэна Limited Platinum, представленная в России, теперь продается за 4 490 000 рублей. Под капотом Chrysler Pacifica стоит бензиновый шестицилиндровый мотор на 3,6 л производительностью 279 л. с., который агрегатируется с «автоматом».

В прошлом месяце в России было продано всего четыре экземпляра Chrysler Pacifica. А за период с января по июль 2020 года на российском авторынке было реализовано всего 16 единиц данной модель — на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, последний раз подорожание Chrysler Pacifica в России было зафиксировано в апреле 2020 года. Тогда этот минивэн стал стоить дороже на 150 тыс. рублей.

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