Москва, , 11:17 — REGNUM По итогам июля 2020 года больше всего новых грузовых автомобилей было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в российской столице в указанный месяц было куплено 815 новых грузовиков. Это почти на 10% выше показателя аналогичного месяца 2019 года.

Второй регион по количеству продаж грузовиков — Московская область. Здесь в июле дилеры реализовали 418 грузовых машин — на 2,7% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Татария с результатом 261 проданный автомобиль — на 4,8% больше в сравнении с проданными в прошлом году 249 единицами.

Далее в региональном рейтинге идут: Нижегородская область (254 ед.; +19%) и Санкт-Петербург (212 ед.; —15,5%).

Всего в прошлом месяце было продано 6273 новых грузовых автомобиля, что на 1,8% меньше количества машин, проданных год назад.

Напомним, в июле 2020 года в РФ было приобретено 6273 единицы новых грузовых автомобилей — на 1,8% меньше, чем в июле 2019 года.

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