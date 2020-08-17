Москва, , 11:06 — REGNUM Если после ухода президента Белоруссии Александра Лукашенко со своего поста Минск переориентируется на интеграцию с ЕС, то лишь небольшая части белорусов получит шанс на выгодное трудоустройство в Евросоюзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Небольшая часть белорусов может рассчитывать на какие-то позиции в сфере квалифицированного труда. А вот что касается конкуренции на рынке неквалифицированного труда, то, конечно, конкурировать с сирийцами, ливийцами и другими выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки (да и с теми же украинцами) они вряд ли смогут, — сказал Колганов. — Многое будет зависеть от того, какой будет динамика уровня жизни в самой Белоруссии. Если там будет происходить резкое падение уровня жизни, то белорусы за границей будут вынуждены соглашаться на очень низкий уровень оплаты».

Особенно, как подчеркнул Колганов, если падение уровня жизни в Белоруссии будет сопровождаться существенным ослаблением белорусской национальной валюты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что в случае ухода действующего президента Белоруссии со своего поста последствия для экономики Белоруссии будут схожи с той ситуацией, которая сложилась на Украине, после того как Киев сделал окончательный выбор в пользу евроориентации.

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