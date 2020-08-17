Москва, 17 августа 2020, 11:06 — REGNUM Если после ухода президента Белоруссии Александра Лукашенко со своего поста Минск переориентируется на интеграцию с ЕС, то лишь небольшая части белорусов получит шанс на выгодное трудоустройство в Евросоюзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Особенно, как подчеркнул Колганов, если падение уровня жизни в Белоруссии будет сопровождаться существенным ослаблением белорусской национальной валюты.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что в случае ухода действующего президента Белоруссии со своего поста последствия для экономики Белоруссии будут схожи с той ситуацией, которая сложилась на Украине, после того как Киев сделал окончательный выбор в пользу евроориентации.
Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия повторит судьбу Украины, но будут и отличия – экономист