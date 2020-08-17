Чебоксары, , 11:02 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев в прошлом году заработал более 5,4 млн рублей, что на 623 тыс. рублей больше уровня 2018 года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные о доходах и обязательствах имущественного характера, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Доход руководителя республики Олега Николаева в прошлом году, когда он трудился в Госдуме, составил 5 433 160,57 рубля. Это на 623,5 тыс. рублей больше (или на 13%), чем было в 2018 году, — тогда его доход составлял 4 809 616,9 рубля. Годовой доход его супруги за год сократился на 28,3%, с 217,4 тыс. рублей до 156 тыс. рублей.

Список декларируемого имущества не изменился. В собственности врио главы находится иномарка Hunday IX 55, в долевой собственности семьи — земельный участок площадью 1200 кв. метров. В безвозмездном пользовании Николаева и двух несовершеннолетних детей находились служебная квартира (168,2 кв. метра), дом (240,7 кв. метров) и земельный участок (880 кв. метров). Владельцем дома и участка является супруга врио главы республики, которой также принадлежит иномарка Nissan Micra.

Напомним, Олег Николаев назначен врио главы Чувашии 29 января 2020 года. До этого он работал в нижней палате парламента, возглавив в январе 2020 года комитет по делам национальностей.